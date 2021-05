Wonder toegeschreven aan Titus Brandsma: zijn familiearchief gedigitaliseerd

BOLSWARD- Een genezing door de Friese pater Titus Brandsma (1881-1942) is als wonder erkend door een commissie van theologen van het Vaticaan. Kardinalen en bisschoppen moeten zich er nog over buigen en als laatste is nog een definitief oordeel van paus Franciscus nodig, maar daarna kan Brandsma echt heilig worden verklaard.

Het gaat om de genezing van de Amerikaanse pater Michael Driscoll, die 14 jaar geleden leed aan een aggressieve vorm van kanker. Het bisdom van Driscoll begon een gebedsactie, gericht op Titus Bransma. Brandsma is zelf al in 1942 overleden, maar pater Driscoll had vanaf kleins af aan al een grote devotie voor Brandsma.

Van kanker genezen

De huidkanker verdween en keerde niet terug: pater Driscoll is weer aan het werk in zijn parochie. Hij is genezen verklaard. Deze genezing is door een commissie toegeschreven aan Titus Brandsma. Het is uit wetenschappelijk oogpunt niet te verklaren, menen zij.

De resultaten zijn naar Rome overgebracht. "Let us rejoice at the results achieved so far but let us continue to pray to the Lord so that the process will continue happily and we can arrive at the canonization of Blessed Titus Brandsma.", zo schreef de karmelorde.

Wie was Titus Brandsma?

Titus Brandsma werd in 1881 als Anno Sjoerd Brandsma geboren in Ugoklooster, een buurtschap bij Bolsward. Hij kwam uit een katholieke boerenfamilie, maar werd zelf geen boer. Als jongetje was zijn gezondheid niet altijd goed. Op zijn elfde verliet Brandsma de provincie om naar het gymnasium in Megen (Noord-Brabant) te gaan. Hij werd karmeliet, hoogleraar en publicist. Als zeer betrokken priester zette hij zich in voor de emancipatie van de katholieke kerk.

Brandsma kwam openlijk in verzet tegen het nazisme. Begin 1942 werd hij opgepakt door de Duitse bezetter en werd hij zwaar mishandeld. Een half jaar later kwam hij om het leven in concentratiekamp Dachau. Titus Brandsma werd in 1985 door paus Johannes Paulus II zalig verklaard.

Familiearchief in Bolsward

Deze week werd ook bekend dat er 7.600 euro subsidie beschikbaar komt voor het digitaliseren van het familiearchief van Titus Brandsma. De subsidie is verstrekt door Archives Portal Europe. Het archiefbureau van Ruerd de Vries in Kollum heeft de documenten geïnventariseerd.

Het archief ligt bij Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor RK Friesland in Bolsward. In 1992 is het door de familie Hettinga aan het documentatiecentrum gegeven. In het archief zitten honderden brieven van Titus aan zijn familie, maar ook foto's, gedichten, publicaties en andere documenten.

In het kader van de verwachte heiligverklaring van Titus Brandsma zendt Fryslân DOK een filmportret De hillige Titus Brandsma uit, dat Gryt van Duinen in 2008 van pater Titus maakte. Het is te zien op 29 mei bij NPO2 en op 30 mei bij Omrop Fryslân.