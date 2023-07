Wolkbreuk zorgt voor watermuren

SNEEK- Vanmorgen regende het zo hard en lang in Sneek, dat je wel kon spreken van een wolkbreuk.

In de Einsteinstraat in Sneek konden de afvoerputten al dat water niet aan en stonden over de hele lengte van de straat , kort na de wolkbreuk, blank. Dit zorgde voor hoge watermuren, door auto’s die door de plassen reden.

Waterplezier

Aan de Lytse Dyk, Hemdijkbuurt, zorgde de wolkbreuk voor veel waterplezier bij de kinderen.