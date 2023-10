Woensdagavond: Noordelijke derby Friso Sneek vs Sudosa/ Desto topper in de eredivisie

SNEEK-Na drie wedstrijden in de vaderlandse competitie staat Friso Sneek andermaal voor een uiterste krachtsinspanning. Na een loodzwaar programma met gerenommeerde opponenten komt nu de nummer 2 uit de eredivisie op bezoek in de Sneker Sporthal. De dames van Friso Sneek zijn op dit moment de trotse lijstaanvoerder met daarbij de Assenaren als tweede geklasseerde als naaste belager. De winnaar van dit duel mag zich na woensdagavond de fiere koploper noemen of blijven noemen.

Goede vorm

Friso Sneek kende een prima week. De ploeg van Erik Reitsma zegevierde een week geleden over titelpretendent VV Utrecht en stuurde de Domstedelijken met een fikse nederlaag terug richting de Utrechtse hoofdstad. Friso Sneek continueerde de goede vorm en behaalde een mooie triomf in de Landstede Hal waar Regio Zwolle in vier sets klop kreeg.

Gooi naar de play-offs

Tegenstander Sudosa/Desto, in de finale van de Noord Oost Cup de verliezer van Friso Sneek, heeft twee zeges binnen na drie wedstrijden en dat mag op zich gerust een prima prestatie genoemd worden. Daarbij lijkt de ploeg in de breedte te zijn gegroeid en moet er niet verbaasd worden opgekeken dat de Drenten een gooi naar de play-offs gaan doen onder de nieuwe trainer Mark Afman.

Showevenement

Een interessante match aldus komende woensdag om 20.00 uur in de Sneker volleybaltempel waar de toeschouwers behalve de verrichtingen van Friso Sneek ook getuige zijn van een mooi showevenement met o.a. het Friese volkslied in vol ornaat, de inmiddels wereldberoemde fietsact en het uitroepen van de Most Valuable Player – de zogenaamde MVP- na afloop.

Kaarten zijn te verkrijgen via de website vcsneek.nl en natuurlijk aan de kassa van de Sneker Sporthal die om 18.30 uur de massaal verwachte drukte gaat verwelkomen.

