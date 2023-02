Woensdag weer minder bussen door staking streekvervoer

Volgens hoofdonderhandelaar Evert Jan van de Mheen van CNV vakmensen lopen de onderhandelingen met name stukken op het onderwerp van de werkdruk: "Werkdruk is een uitermate belangrijk onderwerp, als werkgevers daar niet over willen praten houdt het op."

Buschauffeur en kaderlid bij FNV Andries de Jong had wel gedacht dat de gesprekken op niets zouden eindigen: "De chauffeurs zijn allemaal boos dat wij het niet rond krijgen, dat werkgevers niet over de brug komen. Zij zeggen dat we vierduizend euro bruto verdienen, als dat zo was, zou er niemand meer van ons staken."