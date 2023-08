In tegenstelling tot de IFKS is er bij de SKS iedere dag een andere commissie verantwoordelijk voor de wedstrijd. En dus is er iedere dag een andere wedstrijdleider.

Daardoor hebben al die wedstrijdleiders minder ervaring met skûtsjewedstrijden dan ze zouden hebben als ze alle wedstrijden zouden leiden. En wie minder ervaring heeft, maakt meer fouten.

Schippers balen daarvan. "Wij steken veel geld in de skûtsjes, en veel tijd. Er moet nu wel wat gebeuren", zegt Jeroen Pietersma van Drachten.

Pietersma baalt vooral van een fout bij de inhaalwedstrijd bij Woudsend. Die wedstrijd werd afgeblazen, nadat de organisatie per ongeluk tegen het skûtsje van Lemmer had gezegd dat ze vals gestart waren.

Toen Lemmer daarover een protest indiende tegen de commissie, werd de wedstrijd stilgelegd. Zuur voor Drachten, want dat skûtsje lag vooraan. "Dit had echt nooit gemoeten", zei Pietersma. "Dit is amateurisme van heb ik jou daar!"

Valse start en slechte baan

Er is meer misgegaan. Op het water bij Langweer zou het andersom zijn gegaan: daar wordt gezegd dat meerdere skûtsjes te vroeg waren, zonder dat de commissie dat geconstateerd had.

En bij Elahuizen had de commissie gekozen voor een baan met een gate, maar toen de wind draaide konden de boeien niet snel genoeg versleept worden. Binnen een minuut na het tonen van de finishvlag voer Lemmer al over de streep. "Dit kan niet", zei analist Age Veldboom in de rechtstreekse uitzending, maar het gebeurde wel.

"Het is heel rommelig", zegt schipper Willem Zwaga van Leeuwarden. "Je merkt gewoon dat er verschillende commissies zijn, en dat het overal wel wat rommelt, En de oplossingen zijn dan ook niet altijd goed."

'Vaak is het niet goed'

Zwaga pleit voor één overkoepelende organisatie die de leiding neemt bij de wedstrijden. "Ze doen nu wel hun best om er een mooie baan in te leggen, maar te vaak is het niet goed. Als je dan aan wilt vallen, zit je automatisch in de verkeerde slag."

Johannes Meeter van Huzum sluit zich aan bij Zwaga. "Hier moeten we wel over nadenken. Het vervelende is nu ook: we hebben de middelen om alles terug te zien. Als er vroeger één of twee te vroeg waren, dan zagen we dat niet. Nu kunnen we alles terugzien, op de beelden, en op de track and trace."

SKS neemt kritiek serieus

Voorzitter René Nagelhout van de SKS begrijpt de frustraties van de schippers, zegt hij. Hij wil onderzoeken wat er mis is gegaan, voordat er besluiten genomen worden.

"De geluiden die we nu horen, nemen we mee in de evaluatie. Die onderzoeken we. Daar moeten we straks conclusies uit trekken, en dan pas handelen."

Nagelhout geeft wel toe dat de wedstrijd bij Woudsend 'rijkelijk laat' afgeblazen is, maar hij noemt het besluit wel 'terecht'. "Anders was er helemaal geen uitslag geweest", zegt hij.

De schippers willen niet te lang wachten met een besluit. "Ik hoop dat we na de SKS bi elkaar kunnen komen, en een oplossing vinden", zegt Johannes Meeter. "Dit moet je niet 14 dagen voor de SKS bespreken, dan ben je aan de late kant."

Zwaga denkt dat het wel lukt. "We evalueren de wedstrijden altijd eerder. Dat zullen nu wel lange evaluaties worden, want er is genoeg te bespreken."

Bron: Omrop Fryslân