WK RS Feva: Tweede plaats in het damesklassement voor Silke Zuidema en Marleen Huisman

WEYMOUTH - Na een aantal spannende zeildagen tijdens de WK RS Feva zijn Silke Zuidema en Marleen Huisman op de 9e plaats geëindigd in het overall klassement. In het damesklassement zeilde het Nederlandse duo naar een uitstekende tweede plaats.

Marleen en Silke van KWS Sneek zeilden onder tóp omstandigheden een prima kampioenschap in de gold fleet met een aantal top 10 klasseringen. Op de laatste dag was de strijd in het meisjesklassement nog erg spannend. De titel lag binnen handbereik. Uiteindelijk was het Nieuw Zeelandse duo toch net iets beter. Maar toch heel gaaf en knap gedaan van Marleen en Silke om in een internationaal wedstrijdveld zo hoog in het klassement te eindigen.

Het WK in het Zuid-Engelse Weymouth duurde 5 dagen en er moesten 14 races worden gevaren. In totaal deden 168 RS Feva’s mee aan het WK, waarvan 62 in de gold fleet.