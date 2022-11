'Wit-zwarte virus’ heerst: veel animo voor reünie WZS

Inmiddels hebben bijna 125 personen zich opgegeven voor het feest van WZS, dat dit jaar de negentigste verjaardag zou hebben gevierd. "En als het in dit tempo doorgaat, gaan we over de 200 aanmeldingen heen’’, aldus Nico Altenburg, een van de organisatoren van de reünie, die eens in de vijf jaar wordt gehouden. ,,De oud-leden komen tot uit België aan toe.’’

Iedere gast is uiteraard uniek, weet Altenburg, oud-speler van zowel WZS als Sneek. “Maar dit keer komt er toch een wel heel bijzondere. Een oud-lid dat liefst twaalf jaar eerder is geboren dan Wit Zwart is opgericht.’’

Altenburg doelt op Piet Burgers uit Lemmer, die onder andere tijdens de periode van de al even legendarische trainer Gerrit Abma als elftalleider fungeerde. “Zijn motivatiespeeches waren indrukwekkend.’’

De nu 102 jaar oude Piet Burgers (een zwager van oud-Feyenoorder en international Rinus Israël) was er als de kippen bij om zich op te geven. “Dat geeft aan dat WZS ook voor hem veel heeft betekend.’’

De reünie zal worden gehouden op zaterdag 17 december

Twee dagen eerder viert WZS officieel de negentigste verjaardag. Het feest zal worden gehouden in het clubhuis van SWZ op het eigen sportpark aan de Molenkrite. “De aanmeldingen betreffen oud-leden van tussen de 102 en 22 jaar’’, vertelt Nico Altenburg. “Er komen ook veel leden van onze damesafdeling. Maar de reünie staat niet alleen open voor oud-leden. Iedereen die een band had of heeft met Wit Zwart en zich nog altijd met de club verwant voelt, is welkom.’’

Opgave is gewenst, omdat de organisatie voor iedere reünist een verrassing in petto heeft. “En voor de rest maken we het niet ingewikkeld. Een beetje muziek, wat bier en bitterballen en vooral veel sterke verhalen. O ja: en wellicht een unieke uitvoering van ons clublied ‘En over honderd jaar!’’

Opgeven kan via deze link: https://www.vvsneekwitzwart.nl/2166/wzs90jaar/