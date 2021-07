Wisseling van de wacht bij Ondernemersfederatie SWF

Sneek- Met ingang van vandaag heeft de Ondernemersfederatie Súdwest-Fryslân een nieuwe voorzitter. Na bijna 4 jaar draagt de huidige voorzitter, Robert van de Leur, het stokje over aan Keimpe van der Hoeven. Keimpe van der Hoeven (59) is woonachtig in Sneek en heeft een achtergrond in Bedrijfskunde. De laatste jaren was hij actief als CEO bij GEA-Pavan in Italië.