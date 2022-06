Wisse Broekstra ljept verder dan de senioren in IJlst met nieuw schansrecord

De verste sprong van de dag kwam dus op naam van een junior. Wisse Broekstra kwam met zijn tweede sprong in de voorronde tot 20,08. Dat was twee centimeter verder dan het oude schansrecord, dat ook al op zijn naam stond. Germ Terpstra kwam twee keer tot 17,93 meter en werd daarmee tweede bij de junioren. De derde plaats was voor Riemer Durk Krol, in 17,82. Het is niet voor het eerst dat Broekstra verder springt dan alle senioren. In mei deed hij in Buitenpost hetzelfde.