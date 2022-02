Winterwandeling door de binnenstad van Sneek

SNEEK- Zin om een frisse neus te halen? Doe mee aan de winterwandeling van het Fries Scheepvaart Museum. Als je samen met een stadsgids door de binnenstad loopt, zie je namelijk veel meer! Na afloop van de wandeling kun je opwarmen met koek-en-zopie in het museum, en de expositie Kiek, su was Sneek! bekijken. Daarin hangen de mooiste foto’s van hoe de stad er zo’n 100 jaar geleden uitzag. Toen er elke dinsdag nog schepen lagen aan de kades van het Kleinzand, die de marktwaren naar de stad brachten. En toen je elke winter nog kan schaatsen op de Kolk.

De winterwandelingen zijn op 27 februari en 5 maart. Kosten € 10,- of € 6,50 voor leden van de Vereniging Fries Scheepvaart museum en voor museumkaarthouders. Dit is inclusief museumentree en koek-en-zopie. Reserveer snel een plekje via boekingen@friesscheepvaartmuseum.nl. Wil je lid worden? Kijk dan op www.friesscheepvaartmuseum.nl/lid