Wintergames Cool Súdwest helpen jongeren met coronadip de kerstvakantie door

SNEEK- Toch nog een lichtpuntje voor jongeren die op zoek zijn naar plezier, ontspanning en ontmoeting tijdens de kerstvakantie. In de gemeente Súdwest-Fryslân bruist het tussen 27 december en 8 januari op diverse locaties in de gemeente van sportieve, creatieve en recreatieve activiteiten. Uiteraard met in achtneming van de op dit moment geldende coronarichtlijnen.

Dat corona enorm veel invloed heeft op hoe jongeren zich voelen, is iets dat scherp op het netvlies staat van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslan. “Juist in de leeftijdsfase dat vrienden zo belangrijk zijn vindt, staat je leven door corona al geruime tijd min of meer op slot’’, zegt wethouder Mark de Man. “Met de Wintergames willen we jongeren uit de coronadip halen en zorgen dat ze iets hebben om tijdens de extra lange kerstvakantie naar uit te kijken.”

Het team van Cool Súdwest heeft samen met lokale aanbieders een breed aanbod aan activiteiten opgezet. Niet alleen in de twee grootste steden Sneek en Bolsward, ook in Makkum, Koudum, Arum, Witmarsum en Hindeloopen. Voetbal, tennis, ballooncup, archery tag en funbox zijn slechts enkele van de voorbeelden. Jongeren uit Súdwest-Fryslân zijn van harte uitgenodigd om mee te doen.

De planning van Cool Súdwest is te vinden op het Instagramkanaal @cool_sudwest en via de website www.coolsudwest.nl

Over Cool Súdwest Voortgezet onderwijs, huisartsen, Antonius Ziekenhuis, Cultureel Kwartier Sneek, politie, Verslavingszorg Nederland, GGD Fryslân, Stichting Sociaal Collectief, Beweegteam Súdwest-Fryslân en de gemeente Súdwest-Fryslân werken samen in het preventieprogramma Cool Súdwest. Het is ons gezamenlijk doel om jongeren zo gelukkig en gezond mogelijk te laten opgroeien. Belangrijk hierin is om het alcohol en middelengebruik onder jongeren terug te dringen. Dit willen we bereiken door de betrokkenheid van ouders te stimuleren en te zorgen voor zinvolle vrijetijdsbesteding.