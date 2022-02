Winterfiets Elfstedentocht zoekt vrijwilligers!

FRYSLAN - In 2022 is het 25 jaar geleden dat de schaats-Elfstedentocht voor het laatst gereden werd. Om bij dit jubileum stil te staan wordt een jubileum-editie van de Winterfiets Elfstedentocht georganiseerd. Deze editie zal plaatsvinden op zondag 13 maart 2022 en daarvoor zijn vrijwilligers nodig die langs de Elfstedenroute willen helpen.

De fietsers gaan een uitdagende tocht aan van ruim 200km langs de elf historische steden van Friesland. Onderweg kunnen ze jouw hulp goed gebruiken, zodat ze gemakkelijk door kunnen fietsen, niet te veel drukte hebben bij de stempelpost, maar ook lekker op kunnen warmen met warme chocomel en vol energie weer door kunnen gaan. Al met al zijn er veel taken te vervullen in elk van de elf steden.

Heb jij affiniteit met sport of lijkt het je gewoon leuk een handje bij te dragen aan deze speciale editie van de Winterfiets Elfstedentocht? Meld je dan aan als vrijwilliger en wie weet zien we jou in één van de elf steden op 13 maart 2022!

Functies

Er worden nog stempelaars gezocht voor de posten Leeuwarden, IJlst, Stavoren, Workum en Bolsward. Ook zijn nog vrijwilligers nodig bij de start/finish in Leeuwarden en voor de verzorgingspost IJlst, Bolsward of Stavoren. Aanmelden kan via de website van Cultuurvrijwilligers.nl.