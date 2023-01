Winter activiteiten in Gaastmeer

GAASTMEER- Restaurant D’Ald herberch in Gaastmeer staat bekend om het prachtige uitzicht aan het water. Menig fietser en watersporter komt in de zomer het dorpje Gaastmeer bezoeken en geniet een lekkere lunch of uitgebreid diner op het terras.

Het team van D’Ald Herberch wil graag bijdragen aan één van de doelen van VVV Waterland van Friesland, namelijk: seizoensverlenging. Het ‘verlengen’ van het seizoen zorgt er voor dat bezoekers en inwoners zich het jaar rond welkom voelen in Friesland. Meer levendigheid en culturele activiteiten draagt daar aan bij. D’Ald Herberch is daarom het hele jaar rond geopend voor lunch en diner. Daarnaast organiseren ze wijn- en cocktail-workshops, baby-showers en live muziek.

Binnenkort is er zelfs een winterbarbecue waarbij gegrild wordt vanaf de Kamado barbecue en men kan genieten van glühwein, snert en warme chocolademelk. Op 14 januari is er een workshop wijnproeven, waarbij acht verschillende wijnen worden geproefd. In de workshop kom je erachter welke wijn je voorkeur heeft.

De volgende keer dat dat je een dinertje hebt hoef je niet meer lukraak iets te bestellen, maar kun je iets uitzoeken dat past bij jouw smaak en gerecht. Via de website van het restaurant: www.aldherberch.nl blijf je op de hoogte van de activiteiten in Gaastmeer.

Het team van D’Ald Herberch hoopt zo de lokale bewoners en de toeristen die Friesland bezoeken ook in de wintermaanden te vermaken. “Samen komen we de donkere maanden door en voor je het weet is het weer voorjaar en zit je weer in de zon op het terras.”