Winst voor dames Neptunia'24 na een vurige wedstrijd in It Rak

SNEEK - Tijdens de wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen TriVia D2 uit Groningen hebben de dames van Neptunia’24 met drie bloedstollende periodes in de laatste fase toch weten te winnen met 9-7.

In de eerst twee periodes waren beide teams aan elkaar gewaagd: er werd onderling veel geknokt voor de bal, maar hier en daar lieten de dames ook wat liggen. Na even goed met elkaar door te nemen waar het in de aanval en verdediging aan schortte, begonnen de Snekers weer fris aan de laatste periode.

Met een gelijke stand van 5-5 kon het nog alle kanten op, maar het tempo werd opgevoerd en er werden meer kansen gecreëerd voor de thuisploeg. Met een strafworp, een man-meer en een mooie één-nul actie hielden de dames de drie punten deze week opnieuw in Sneek.



Op 13 november spelen de dames opnieuw thuis tegen SGHA Dames 2. Aanvang 19.15 uur in zwembad It Rak.

Doelpunten Neptunia'24: Joni de Graaf (5x), Bernice Dijkhuis (2x) en Marinte Dijkhuis en Simone van der Zwan (beide 1x).