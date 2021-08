Winst ONS Sneek na oefenduel met twee gezichten

Dat gebeurde in een wedstrijd met twee gezichten, waarbij de kansenverhouding in de eerste helft duidelijk in het voordeel van de bezoekers uitviel en ONS Sneek niet mocht mopperen dat het ongeschonden de rust haalde. Na de thee en na de nodige wissels was het echter gedaan met de ploeg uit Idskenhuizen en nam ONS door twee treffers van Gerben Visser en één van Han van Dijk snel afstand, waarna de thuisclub verzuimde om het verschil nog meer in de score tot uitdrukking te brengen.

Licht overwicht ONS Sneek

In de eerste helft had ONS weliswaar een licht overwicht, maar in de omschakeling was het vooral VVI dat de mogelijkheden aaneen reeg. Na een aanval over rechts was de voorzet echter net te scherp en even later kopte Daan Dijkstra volledig vrijstaand op de lat. Vervolgens leidde de uitkomende Sybren Terlouw de volgende hachelijke situatie in. Diezelfde Terlouw voorkwam een paar minuten later met een prima redding dat kans nummer vier in de openingstreffer resulteerde, waarna de ONS-defensie na een dieptepass nog net onheil wist te voorkomen.



Even daarvoor kreeg ONS Sneek via Kevin Mennega de eerste mogelijkheid, Zijn inzet was echter niet venijnig genoeg om doelman Reginald Postma echt in verlegenheid te brengen en ook bij een lobje kreeg de goalie het niet echt benauwd, terwijl hij later na een inzet van Han van Dijk met een prima redding voorkwam dat ONS tegen de kansenverhouding in met een voorsprong ging rusten.

Prima debuut Giovanni Aronds



Al redelijk snel na de pauze waarin de jonge Giovanni Aronds met zijn directe spel prima debuteerde, werd duidelijk dat VVI handen en voeten tekort kwam om de Sneker aanvallen te ontregelen. Dat resulteerde na een minuut of zes in een vrije trap. Die werd door Gerben Visser op fraaie wijze over de muur gekruld (1-0) en nog geen drie minuten later verdubbelde diezelfde Visser de marge, toen hij bij de eerste paal een voorzet van Rik Weening achter Postma tikte.



Kort daarop kreeg VVI na een vrije trap en nadat doelman Tristan Boersma een rebound moest weggeven, een dot van een kans. Met een wonderbaarlijke redding voorkwam Boersma echter de aansluiting, waarna Han van Dijk even later aan de andere kant de 3-0 binnen kopte. Vervolgens werd VVI meer en meer een speelbal van de Snekers en kreeg de thuisclub nog een aantal goede mogelijkheden om de score verder op te voeren. Op het moment suprême ontbrak echter de noodzakelijke precisie. Wat dat betreft kan het nog beter en ook in verdedigend opzicht zo bleek in de eerste helft, is er nog voldoende werk aan de winkel.

Blessure Vladik Drakopulo



Bij dat werk dat komende zaterdag op het Zuidersportpark verder gaat met een oefenduel tegen FC Burgum (aftrap 15.00 uur), moet ONS Sneek het zonder doen. De verdediger liep in de slotminuten namelijk een op het oog ernstige blessure op en ontbreekt naar verwachting voorlopig op het appel.

ONS Sneek - V.V.I. 3-0 (0-0)

Doelpunten: 1-0 Gerben Visser (53.), 2-0 Visser (56.), 3-0 Han van Dijk (62.)

​Scheidsrechter. O. Al Alawi

Opstelling ONS Sneek: Sybren Terlouw (46. Tristan Boersma), Gabriël Fernando (32. Vladik Drakopolo), Joran Swart, Patrick van der Veen (32. Glenn Buma), Rik Koelewijn, Wesley Tankink (32, Mark Westra), Niels Nadorp, Han van Dijk (46. Giovanni Aronds), Kevin Mennega, Jermaine Bregita (46. Gerben Visser) en Nick Kleen (46. Rik Weening)

Bron: https://pengel.weebly.com/