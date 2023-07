Winst Jong Famme Partij gaat naar partuur van Makkum

MANTGUM - Makkum is de winnaar geworden van de Jong Famme Partij. In de finale was het partuur van Gerde Lycklama à Nijeholt, Anouk Smink en Larissa Smink met 5-3 en 6-2 te sterk voor het partuur van Dronryp (Iris Veltman, Lisanna Scharringa en Senne Idsardi).

De derde prijs was voor Groningen (Rixt Fokkema, Romy Postma en Fiera de Vries). In de halve finale had Dronryp een staand nummer na winst op Sexbierum-Pietersbierum (5-0 6-4). Makkum moest meer inspanning leveren, maar won wel van Groningen (5-3 6-2 ).

De Jong Famme Partij is een kaatswedstrijd voor vrouwen (junioren) van 17 tot 21 jaar. Deze partij wordt elk jaar op de laatste zaterdag van juni of de eerste zaterdag van juli gekaatst in Mantgum.