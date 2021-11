Winst in laatste minuut binnen gesleept door Sneker rugbyers

SNEEK- Na een geplande competitie pauze van drie weken was het afgelopen zondag weer tijd voor de rugbyers van Rugby Club Sneek om weer te spelen. Ditmaal uit in Hengelo tegen de RC The Dragons. Ondanks de drie weken hersteltijd stond er een behoorlijk uitgedunde selectie van RC Sneek aan de kick-off op Sportpark Veldwijk. Mede door opgelopen blessures tijdens training of prive omstandigheden kon coach Rick Denkers niet beschikken over zijn volledige troepenmacht. Ook de Dragons, hoewel thuisspelend, hadden moeite om voldoende spelers op de been te krijgen. Vanuit sportief oogpunt leende Sneek twee van hun spelers aan de Dragons uit waardoor er toch aan beide kanten een team stond om te spelen.

Vooraf was voorspeld dat Sneek drie snelle try’s zou maken. Echter waren het juist de Dragons die Sneek al vrij snel op achterstand wisten te zetten. Na 20 minuten spelen stond Sneek zelf met drie try’s achter! De Dragons wisten goed om te gaan met de natte omstandigheden speelden met hard voorwaarts spel fase voor fase Sneek naar achter. Sneek moest iets verzinnen en deed dat gelukkig. Sneek wist steeds meer pressie op te bouwen in de aanval en de verdediging stond eveneens goed. Tackles werden gemaakt en de Dragons, die wellicht wat inhielden vanwege de royale voorsprong, kwamen er niet meer zo gemakkelijk door. Door de regen was de ovale bal moeilijk te vangen. Typerend voor de wedstrijd waren daardoor de vele ‘knock-ons’ die vervolgens werden bestraft met een scrum.

Hoewel RC Sneek aandrong in de 22 meter van de Dragons hielden de Twentenaren goed stand. Het was uiteindelijk de captain van Sneek, Wouter van Terwisga, die een penalty benutte door de bal zelf te ‘tappen’ en met een harde push voorwaarts over de tryline wist te drukken. In afwezigheid van Jeroen Rabe, benutte Dimitri Haringa de conversie. Ruststand 19-7.

Peptalk

Tijdens de rust pepten de spelers elkaar op. Doordat de wissels waren uitgeleend aan Hengelo was er geen ruimte voor pijntjes. Iedereen moest door en wou ook door! Na de rust kreeg Sneek meer grip op de wedstrijd. Door slim samenspel wist Marco Lobregt de tweede try van Sneek op het scorebord te noteren en wist Sneek dat er meer te halen viel. Conversies lijken bij Sneek een specialiteit, want ook nu weer benutte Dimitri Haringa deze. 19 -14. Maar wie dacht dat de Dragons het hadden opgegeven had het mis. De sterke twentenaren scrumden er goed op los en wisten Sneek vaak op de hakken te krijgen.

Maar, hoewel ze een aantal keer dichtbij de try-line van Sneek kwamen, wisten ze dit niet te verzilveren. Het was zelfs RC Sneek speler Remco Huitema, die ze hadden uitgeleend aan Hengelo, die bijna een try voor de Dragons wist te maken. Maar toen de storm van de de Dragons bijna leek te gaan liggen was het toch de ploeg uit Hengelo die met een sterke run door de Friese defensie brak en een try scoorde incl. benutte conversie. 26-14 was de stand met nog 20 minuten te spelen. Sneek had minimaal twee try’s en een benutte conversie nodig om minimaal een gelijk spel te behalen. Het was er op of er onder. Ondertussen viel bij Sneek flyhalf Jelmer Kuipers uit na een hoge tackle op de nek, nota bene door Remco Huitema zelf. Niet handig en met een gele kaart mocht Remco 10 minuten naar de kant. Hierdoor kwam Coby Jooste terug aan de Sneeker kant en speelden Sneek en Hengelo de laatste 15 minuten met 14 vs 14.

Sneek gaf druk en hoe...

Dimitri Haringa is eerder al onderscheidend geweest met zijn snelheid en liet ook nu weer zien dat hij niet houden is wanneer hij op snelheid is. Na een snelle pass vanuit de ruck zet Haringa de sokken er in en passeert met een paar handige bewegingen 3 man van de twentse defensie. TRY! Hij mag eveneens de conversie zelf benutten en schiet de ovale bal door de palen, 26-21 met nog 5 minuten gaan! De Dragons voelen dat Sneek blijft vechten en geven nog een keer alles, maar de Friezen houden stand met ijzersterke tackles op het voorwaarste pack van de Dragons. Uit wanhoop gaat de bal dan richting hun backs, maar daar gaat het mis voor de Dragons. Na de tackle weet Marco Lobregt de bal af te pakken, een zogenoemde ‘turn over’ en brengt Dimitri wederom in stelling. Dimitri trapt de bal naar voren (dat mag in rugby) en jaagt deze zelf na. Met een weergaloze sprint weet de speler uit Ijlst de bal van de grond te pakken en scoor in de allerlaatste minuut een try! 26-26! Bloedstollend spannend.

Wederom mag Dimitri zelf aanleggen voor de conversie. Hij weet om te gaan met de druk en schiet raak waardoor RC Sneek de winst pakt in Hengelo met 26-28!

Zondag 14 november speelt Rugby Club Sneek thuis tegen de torenhoge titelfavoriet Rugby Club Drachten! De Drachters staan ongeslagen bovenaan en hebben kampioenaspiraties. Lukt het de Sneekers om te verrassen tegen de sterke Drachters? We gaan het zien. Kick-off om 13.00 uur.