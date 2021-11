Winst en verlies voor ONS Sneek

LEEUWARDEN- ONS Sneek heeft zich vanavond middels een 4-1 overwinning op MKV '29 voor de tweede ronde van de districtsbeker noord geplaatst. Naast de winst leed de formatie van trainer Jan Vlap echter ook verlies, want topscorer Gerben Visser moest nadat hij de oranjehemden binnen een kwartier op een 2-0 voorsprong had gezet, met hamstringklachten naar de kant en is waarschijnlijk enige tijd niet inzetbaar.

Op sportpark Nylan leek een walk-over in de maak, nadat Visser - beide keren op aangeven van Rico Cordes - binnen een kwartier twee keer wist te scoren. Daarna had ONS Sneek wel veelvuldig balbezit, maar wist te ploeg niets meer te creëren. Sterker nog, in het verdere verloop van de eerste helft kreeg de thuisclub tot twee keer toe een kans uit de buitencategorie. Beide keren slaagde Carlo Schambach er echter niet in om het gespikkelde monster binnen te werken.

Bij de eerste mogelijkheid schoot de pijlsnelle aanvaller voorlangs en bij de tweede belandde zijn inzet via de arm van doelman Tristan Boersma in het zijnet. MKV '29 dat de zaken verdedigend tegen de slordig spelende Snekers lange tijd prima op orde had, kreeg vroeg in de tweede helft echter loon naar werken, toen Schambach op links opnieuw de in blauw geklede oranje defensie zijn hielen liet zien en Jasper Huigen zijn voorzet tegen de touwen werkte.



Die treffer viel gelet op de kansenverhouding op dat moment niet onverdiend te noemen, maar meer dan dat zat er uiteindelijk voor de Leeuwarders niet in. Na een klein uur schroefde ONS Sneek namelijk het tempo op en dat resulteerde al snel in de 1-3, al kwam die treffer - een door Han van Dijk van richting veranderde bal - wel met het nodige geluk en eigenlijk uit het niets tot stand. Niet lang na die ietwat fortuinlijke treffer gooide Van Dijk na een prima steekpass via de binnenkant van de paal de wedstrijd definitief in het slot.



Het moegestreden MKV '29 was daarna niet meer bij machte om het ONS Sneek nog moeilijk te maken, terwijl bij de Snekers evenals in grote delen van de eerste helft de nauwkeurigheid ontbrak om de score nog verder op te voeren. Derhalve bleef het bij 1-4 en daarmee plaatste de hoofdklasser uit de Waterpoortstad zich voor de tweede ronde van de beker, al ging dat niet echt overtuigend en zag men daarnaast zoals hiervoor al werd vermeld, ook nog eens zijn topscorer en beste speler wegvallen.

MKV '29 - ONS Sneek 1-4 (0-2)

Doelpunten: 0-1 Gerben Visser (11.), 0-2 Visser (13.), 1-2 Jasper Huigen (49.), 1-3 Han van Dijk (58.), 1-4 Van Dijk (60.)

​Scheidsrechter: D. van der Kerk

​Gele kaart: Carlo Schambach (MKV '29)

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Pieter Abe de Jong, Gabriël Fernando, Patrick van der Veen (Mounir Loolofs), Glenn Buma, Giovanni Aronds (Joran Swart), Simon de Laat, Han van Dijk, Rico Cordes (Kevin Mennega), Gerben Visser (Wesley Tankink) en Rik Weening

