Winnende baan treinencompetitie komt in Sneek

SNEEK- Afgelopen zaterdag was de spannende finale van De Grote Kleine Treinencompetitie. Team oranje en blauw maakten twee topbanen met als thema de vier jaargetijden. Voor de jury een lastige opgave om een winnaar te kiezen. Dat werd uiteindelijk team blauw. Die winnende baan is te zien vanaf dinsdag 15 november in het Modelspoor Museum in Sneek.

De afgelopen zes weken hebben modelbouwers op tv laten zien waar ze toe in staat zijn. Er werden in korte tijd banen gebouwd met als thema beroemde treinreizen, beroemde sprookjes, Nederland oh Nederland, werk aan de winkel en op vakantie in Europa. Voor de finale was het thema de vier jaargetijden met als extra opdracht om twintig bomen te maken, te zorgen voor een festiviteit per seizoen en ieder teamlid moest een persoonlijk verhaal op de baan hebben. Dat leverde twee geweldige topbanen op. Winnaar werd uiteindelijk team blauw.

Ter afsluiting van De Grote Kleine Treinen Competitie komt het winnende blauwe team op zondagmiddag 20 november naar het Modelspoor Museum. Samen met team Groen uit Friesland tonen ze hun banen en de gouden locomotief. En captain Astrid van team Groen ontvangt een bronzen locomotief en toont haar gouden dwarsligger.

Van dinsdag t/m vrijdag is het museum geopend van 13.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 10.30-17.00 uur en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Maandag is het museum gesloten. Het museum zit in het station van Sneek en is goed bereikbaar met de auto, bus en trein. Alle informatie is ook op www.modelspoormuseum.nl te vinden.