Winnend Waterpoort Boys plaatst zich voor de finale van de play offs

De negende

Of de overwinning aan de Hertog van Saxenlaan verdiend was? Uiteindelijk wel, want Waterpoort Boys maakte er één meer dan de tegenstander en dat meer maken begon in de 14de minuut. Na een aftastend begin profiteerde Waterpoort Boys bij de eerste, de beste mogelijkheid van de door de thuisclub geboden ruimte en verscheen de 0-1 door toedoen van Lars van Dijk op het scorebord . Het was al weer zijn negende van het seizoen en het zou lang de enige op het scorebord blijven.



Dat bleef namelijk onaangeroerd, omdat SC Franeker een aantal mogelijkheden onbenut liet. Zo schoot Sander Hoekstra na een steekbal van Karst Hannema namens SC Franeker naast en bij een tweede poging van diezelfde Hoekstra was de bal uiteindelijk als een eenvoudige prooi voor doelman Stefan Rijpkema. Vervolgens belandde een kopbal van de thuisclub op de paal en bleek de daaropvolgende rebound voor Gerlof Dijkstra een te hoge moeilijkheidsgraad te hebben, waarna laatstgenoemde nog een keer voorlangs schoot.



Cadeautje

​In plaats van gelijk werd het kort na rust 0-2, toen Waterpoort Boys eenvoudig door de laatste lijn van de Franeker geelhemden sneed en Marcel van der Meulen de bal via de onderkant van de lat de laatste zet gaf. Van der Meulen was een dik kwartier later ook de producent van de 0-3. Nadat Marco de Groot aan de andere kant uit een corner op de lat had gekopt, ging de defensie van de thuisclub bij de omschakeling opzichtig in de fout en schoof men de bal zo maar in de voeten van de Sneker spits die het cadeautje dankbaar uitpakte.



Aansluiting

Daarmee leek de wedstrijd beslist met de nadruk op leek, want met nog dik tien minuten op de klok kreeg de thuisclub een strafschop die door De Groot onberispelijk werd benut, en nog geen minuut na de elf meter bracht dezelfde speler de aansluiting tot stand. Voor de Sneker bank was het toen billen knijpen, te meer omdat De Groot later nog een goede mogelijkheid kreeg. Deze keer had hij echter teveel tijd nodig, waardoor Rijpkema het gevaar kon beteugelen en waardoor Waterpoort Boys uiteindelijk met de volle buit van het veld stapte.



​Met die buit legde Waterpoort Boys definitief beslag op de tweede plaats en plaatste de ploeg van trainer Sido Postma zich zoals hiervoor al werd vermeld, meteen voor de finale van de nacompetitie om promotie naar de derde klasse die op zaterdag 18 juni a.s. wordt afgewerkt. Wie de tegenstander is en waar die finale wordt gespeeld, is nog niet bekend.

SC Franeker - Waterpoort Boys 2-3 (0-1)

​Doelpunten: 0-1 Lars van Dijk (14.), 0-2 Marcel van der Meulen (53.), 0-3 Van der Meulen (70.), 1-3 Marco de Groot (79.), 2-3 De Groot (80.)

​Scheidsrechter: D.A. Dijkstra

Bron: https://pengel.weebly.com/