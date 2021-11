Winnend gedicht als ode aan de regio, seizoenen en klimaatsverandering

IJLST - Waterland van Friesland inspireert toerist én inwoner. Dat is gebleken uit de gedichtenwedstrijd die VVV Waterland van Friesland heeft gehouden. Een groot aantal mensen stuurde hun proza in, maar er kan er maar één de winnaar zijn. En dat is de 69-jarige Pieter Bult uit IJlst. Hij kreeg gisteren de hoofdprijs uitgereikt in zijn eigen Elfstedenstad: een ballonvaart boven de regio.

De gedichtenwedstrijd werd vorig jaar uitgeschreven. Via het VVV Waterland van Friesland inspiratiemagazine, de social media-kanalen en de inspiratiekranten werden toeristen en inwoners gevraagd te dichten over de regio. Pieter Bult besloot direct mee te doen. Hij houdt al zijn hele leven van dichten en doet dat niet onverdienstelijk. Zo is één van zijn gedichten te lezen langs de Luts in Balk. Nu is daar een prijswinnend gedicht bijgekomen. Zijn inzending ‘Vier jaargetijden en Waterland van Friesland’ kreeg dertig procent van de stemmen. Dat maakt hem winnaar van de gedichtenwedstrijd. Vrijdag kreeg hij bij de fierljepschans in IJlst de hoofdprijs uitgereikt: een ballonvaart. “Ik ben er erg blij mee”, reageerde Pieter Bult, “want dit stond nog op mijn bucketlist!”

Buiten als inspiratie

De prijsuitreiking vond plaats bij de fierljepschans in IJlst, omdat dit een bijzondere plek is voor Pieter Bult. Hij heeft namelijk vijftig jaar lang aan de fierljepcompetitie meegedaan en nog steeds geeft hij clinics. Pieter Bult is een sportieve man. Inmiddels is hij gepensioneerd, maar als oud-sportleraar heeft hij heel wat bekende schaatscoaches opgeleid. Ook was hij assistent bij de Nationale Sprintploeg. Zelf schaatste hij de Elfstedentocht drie keer. Het buiten zijn en buiten sporten inspireerde hem tot het schrijven van het winnende gedicht. “Waterland van Friesland is elk seizoen anders. Elke seizoen is mooi op een eigen manier. Tegelijkertijd is ons klimaat aan vele veranderingen onderhevig, maar toch blijven we de seizoenswisselingen gelukkig nog zien.”

Winnend gedicht

Friesland vindt Pieter Bult in alle seizoenen even prachtig. “Toen ik over de gedichtenwedstrijd las, rolde mijn gedicht er zo uit. Ik ben blij dat mensen het gedicht waarderen. Ik heb nog nooit aan ballonvaren gedaan. Ik heb er stiekem al even van gedroomd dat ik over Waterland van Friesland zweef!”

‘De vier jaargetijden en Waterland van Friesland zijn elementen die het leven aan ons verbindt, in vloeibare of bevroren vorm, om te drinken of gedachten te laten bezinken. Zo’n moment van bezinning geeft veel vrijheid en vreugde, en is daarmee géén zorg voor later.’

