Winnen: 2x2 voorpremière-kaartjes voor nieuwste Kameleon-film: Kameleon aan de ketting in Cine Sneek

SNEEK - Als allereerste de nieuwste Kameleon-film zien op het witte doek? Dan is dit je kans! Vanaf 30 juni draait de derde bioscoopfilm van Steven de Jong over de beroemde Friese tweeling Hielke en Sietse Klinkhamer in de bioscopen. Maar op zondag 27 juni om 13:00 uur wordt de film al in Cine Sneek vertoond. En wij mogen 2x2 kaarten verloten voor de voorpremière van ‘Kameleon aan de ketting’ die overigens geheel in stijl is: een meet & greet met een paar acteurs, een feestelijk welkomstdrankje en popcorn en uiteraard is er tijd om op de foto te gaan!

Over de film

Dit keer krijgt de tweeling het wel erg zwaar als van rijkswegen wordt besloten dat de Kameleon “aan de ketting” moet. Immers, die prachtige en supersnelle boot van de broers draait op diesel en dat is verboden. Op hetzelfde moment worden er bij een Zorgboerderij in de buurt van het dorp Lenten een groot aantal dode dieren aangetroffen; en een jongen met een verstandelijke beperking Nando die beweert dat hij de dader is. Daar geloven Hielke en Sietse helemaal niets van… en samen met het punkmeisje Jossie zoeken ze naar de echte misdadigers.

Winnen

Wil je kans maken op die exclusieve voorpremière-kaartjes? Beantwoord de volgende vraag: Hoe heet de politieagent in de Kameleon-films? Geef je antwoord door door onderstaand formulier in te vullen. Vergeet niet je naam + achternaam te vermelden. De winnaar maken we vrijdag 25 juni bekend!

Klik hier voor het antwoordformulier prijsvraag Kameleon