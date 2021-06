Winnaar Nissan Dealer Award 2021 bekend

De Nissan-dealers hebben alles op alles gezet om hun doelstellingen te realiseren. Ondanks de uitzonderlijke omstandigheden vanwege de verregaande coronamaatregelen, zoals gesloten showooms, verkoop op afstand en andere belemmeringen in de dagelijkse bedrijfsvoering, zijn toch uitstekende resultaten geboekt.

Voor de Nissan Dealer Award 2021 zijn dealers beoordeeld op hun prestaties in de periode van oktober 2020 tot en met maart 2021. Hierbij tellen de gewogen resultaten van zowel sales als aftersales mee. Ook wordt rekening gehouden met de individuele netwerkontwikkelingen van de dealers. Deze gewogen resultaten worden vergeleken met het landelijke gemiddelde en op basis daarvan krijgen de dealers punten. Tevens vallen er bonuspunten te verdienen als een dealer in verhouding veel elektrische modellen verkoopt.

De top 3 dealers van de Nissan Dealer Award 2021:

1. ABD Nissan

2. Auto Herwers

3. Van Mossel Nissan

Nissan Nederland feliciteert ABD Nissan van harte met het behalen van dit mooie resultaat. ABD Nissan – die in het verleden ook meermaals de Global Dealer of the Year Award in de wacht sleepte – mag zich met recht de beste van het Nederlandse Nissan-dealernetwerk noemen. Ook de andere dealers hebben tomeloze inzet getoond met fantastische resultaten als gevolg.

Directeur Wybe Kooistra is zeer verheugd dat ABD weer in de prijzen valt: “dit geeft aan dat klanttevredenheid en marktbewerking in het DNA van mijn collega’s zit. We doen het samen en zijn heel trots op het behalen van deze eerste prijs en willen uiteraard ook onze klanten enorm bedanken voor hun support.”

ABD heeft Nissan vestigingen in Drachten en Heerenveen én is sinds februari dit jaar ook gevestigd in Stadskanaal