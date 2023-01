Winnaar Lytske Aaipop bekend; enige inschrijving krijgt plekje op hoofdpodium

Voor veel mensen is winnaar Jesse van Dijk een onbekende in de muziekwereld. Hij is echter al jaren betrokken bij Aaipop als vrijwilliger bij zowel de op- als afbouw. Toen hij in de gaten kreeg dat er eind november nog altijd niemand zich had opgegeven voor Lytske Aaipop pakte hij zijn kans en gaf zichzelf op. De jury van de muziekstrijd kon deze actie wel waarderen en riep Jesse daarom al voor de wedstrijd uit tot winnaar van Lytske Aaipop 2023.