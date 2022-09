Winkelteam Centerrr Oppenhuizen bedankt de trouwe klanten

OPPENHUIZEN - Vandaag was supermarkt Centerrr uit Oppenhuizen voor het laatst geopend en dat was gelijk ook de laatste werkdag voor het personeel van de winkel. Met een inloop in de namiddag was er voor de klanten en het personeel de gelegenheid om nog even bij te praten met elkaar. Met een hapje en een drankje erbij wordt er van de laatste uurtjes nog het beste van gemaakt.