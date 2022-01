Winkels, sportclubs en kappers mogen weer open, horeca en cultuursector blijven dicht

FRYSLAN - Voor sport, beoefening van kunst en cultuur, contactberoepen, detailhandel en onderwijs in Nederland is vanaf zaterdag 15 januari 2022 weer meer mogelijk.

Het kabinet heeft besloten dat winkels, sportclubs, muziekscholen en contactberoepen zoals kappers weer open kunnen. Er geldt ook een aanscherping voor het dragen van een mondkapje. Het snel toenemende en hoge aantal besmettingen met de omikronvariant maakt het noodzakelijk om de sluiting van andere locaties voort te zetten. Op dinsdag 25 januari besluit het kabinet opnieuw of er meer kan.

Onderwijs, cultuur en sport

Het fysiek onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs kan nu ook worden hervat. Alle sportactiviteiten en kunst- en cultuurbeoefening (bijvoorbeeld muziek, toneel en dans) binnen en buiten is weer mogelijk. Publiek is daarbij nog niet toegestaan. Sportwedstrijden binnen de eigen club kunnen ook weer. Het coronatoegangsbewijs blijft vanaf 18 jaar verplicht bij sport binnen en bij beoefening van kunst- en cultuur binnen en buiten.

Detailhandel en contactberoepen

De deuren van de winkels kunnen dagelijks weer open, tot 17.00 uur ’s middags. Er moet wel 1,5 meter afstand worden gehouden, er geldt een bezoekersnorm, een mondkapjesplicht en hygiënemaatregelen. Kappers, nagelstudio’s, sekswerkers en mensen met andere contactberoepen kunnen hun werk weer hervatten tot 17.00 uur ’s middags.

Een overzicht van alle regels en voorwaarden en de antwoorden op veelgestelde vragen staan op www.rijksoverheid.nl/corona.

Mondkapjes

Het mondkapjesadvies wordt uitgebreid. Overal waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, wordt geadviseerd een mondkapje te dragen. Dit geldt bijvoorbeeld op drukke openbare plaatsen buiten, zoals winkelstraten. Maar ook op de werkvloer. Het advies is vanaf nu om een wegwerpmondkapje te dragen. Stoffen en zelfgemaakte mondkapjes worden afgeraden.

Ga voor alle informatie over de uitbreiding van de mondkapjesplicht en het -advies naar www.rijksoverheid.nl/mondkapje.

Quarantaine

Wie een boosterprik heeft van minimaal een week oud of wie korter dan 8 weken geleden corona heeft gehad, hoeft niet meer in quarantaine na nauw contact met een besmet persoon. Mits iemand geen klachten heeft. Deze wijziging gaat per direct in. Het quarantaine advies voor mensen met bepaalde beroepen die geen booster of infectie hebben gehad, wordt nog verder uitgewerkt.

Lees meer over In quarantaine of in isolatie door corona en testadvies.

Overige maatregelen

Met de recordhoogtes besmettingen van de omikronvariant dreigt nog steeds overbelasting van de zorg. Daarnaast leiden het grote aantal besmettingen én de quarantaineregels tot uitval van personeel. Dat kan tot grote problemen leiden.

Per 15 januari gelden deze maatregelen:

Houd overal 1,5 meter afstand.

Blijf thuis bij klachten en gebruik een zelftest. Laat je bij een positieve uitslag testen bij de GGD.

Ontvang thuis niet meer dan 4 personen vanaf 13 jaar per dag. Ga per dag bij maximaal 1 huishouden op bezoek.

Buiten is het advies om met niet meer dan 4 personen ouder dan 13 jaar samen te zijn.

Alle horeca is gesloten. Bestellen en afhalen is mogelijk.

Bioscopen, musea, theaters en concertzalen zijn gesloten.

Essentiële winkels, zoals supermarkten en drogisterijen, zijn open tot 20.00 uur.

Voor onder andere tankstations, apotheken, rijscholen, de notaris of advocaat gelden reguliere openingstijden.

Deze maatregelen komen bovenop de maatregelen en adviezen die op dit moment al voor iedereen gelden zoals de basisregels, de mondkapjesplicht, het advies om een zelftest te doen voor je bij anderen op bezoek gaat en het thuiswerkadvies. Mensen vanaf 70 jaar wordt geadviseerd om zoveel mogelijk hun contacten te beperken, ook met kinderen en 1,5 meter afstand van hen te houden.