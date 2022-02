Wini Weidenaar wint Friese Vrouw in de Media Award 2021: 'Dubbel trots'

SNEEK-Ondernemer Wini Weidenaar uit Bartlehiem is de winnaar van de Vrouw in de Media Award 2021 voor de provincie Fryslân. Als prijs heeft Weidenaar een beeld gekregen, gemaakt door kunstenaar Ellen Buchwaldt.

Weidenaar heeft zich in 2021 volgens 25 procent van de 30.000 stemmers het beste in de media geprofileerd. Volgens de stemmers heeft ze oog voor wat aandacht vraagt en belangrijk is, en weet ze dast om te zetten in actie. Weidenaar is naast ondernemer ook betrokken bij diverse maatschappelijke projecten, zoals Kamp Morra.

Alles wat ik doe, doe ik met mijn hart, ik denk dat daar mijn kracht zit

Ze is 'dubbel trots' dat ze de prijs heeft gekregen, zegt ze. "Alles wat ik doe, doe ik met mijn hart. Ik denk dat daar mijn kracht zit." Volgens Weidenaar is de prijs belangrijk, omdat er nog steeds een groot verschil is tussen het aantal vrouwen en mannen in de media.

Lenie Lap uit Wetsens eindigde met 18 procent op de tweede plaats. Zij heeft zich ingezet voor het project van de regenbooggemeenten. Psycholoog en columniste Irma van Steijn uit Leeuwarden kreeg 17 procent van de stemmen en werd daarmee derde.

De Vrouw in de Media Award is een initiatief van Mediaplatform Vaker in de Media en Sprekersbureau ZijSpreekt. De organisatoren willen vrouwelijk experts en rolmodellen aanmoedigen om zichtbaar te zijn in de media en redacties aanmoedigen om hen vaker dat podium te gebruiken, zegt Janneke van Heugten van Mediaplatform Vaker in de Media

Jury

De jury bestond uit ondernemer en econoom Geesje Duursma-Dijkstra, die de award eerder ook won, radiomaker en eindredacteur Martine van der Steege en presentator en eindredacteur Afke Boven.

De vorige Vrouw in de Media Award Fryslân, in 2019, werd gewonnen door Farmers Defence Force-bestuurder Sieta van Keimpema uit Nes. Komende maandag is de uitreiking van de Landelijke Vrouw in de Media Award en de You Go Girl Award, waar de Friese award onderdeel van uitmaakt.