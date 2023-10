Windkracht 5 zorgt voor spektakel tijdens strijd om Windmill Cup 2023

SNEEK- Een uniek zeilspektakel ontvouwde zich zaterdag 7 oktober in het Friese deel van het IJsselmeer. 125 scherpe zeiljachten en 20 Lemster aken met in totaal 750 bemanningsleden streden om de Windmill Cup 2023. De race over 22 zeemijlen vanuit Hindeloopen voerde enkele keren dwars door Windpark Fryslân, het grootste windpark ter wereld in een binnenwater. De deelnemers hadden niet alleen te maken met windkracht 5 vanuit het zuidwesten, maar ook met de onverwachte luchtwervelingen, die de rotoren van de 89 turbines.

Een uniek zeilspektakel ontvouwde zich zaterdag 7 oktober in het Friese deel van het IJsselmeer. 125 scherpe zeiljachten en 20 Lemster aken met in totaal 750 bemanningsleden streden om de Windmill Cup 2023. De race over 22 zeemijlen vanuit Hindeloopen voerde enkele keren dwars door Windpark Fryslân, het grootste windpark ter wereld in een binnenwater. De deelnemers hadden niet alleen te maken met windkracht 5 vanuit het zuidwesten, maar ook met de onverwachte luchtwervelingen, die de rotoren van de 89 turbines veroorzaakten.

Dat maakte van de race tussen de turbines op het IJsselmeer een waar spektakel. De organisatie van dit unieke evenement is in handen van het comité van de vroegere Nacht- en Ontijrace. Harry Amsterdam (Panschipper 2023) en Peter Aukema gaven daarmee gevolg aan een uitnodiging van Windpark Fryslân, dat nog voor de bouw ervan beloofde dat dit deel van het IJsselmeer na realisatie van het windpark weer zou worden opgesteld voor de toeristische en recreatieve vaart.

Motto

Het motto van de Windmill Cup event was dan ook: ‘Windenergie, we kunnen er niet omheen, maar we kunnen er wel doorheen.’ De organisatie van de race om de Windmill Cup was in handen van het comité de Koninklijke Watersportvereniging Sneek.

Gerard Vesseur, lid van de raad van bestuur van Windpark Fryslân, was na afloop zeer tevreden over het zeilevent. “We zijn er ons van bewust dat we als windpark het IJsselmeer moeten delen met veel andere gebruikers. Dat proberen we zo goed mogelijk te doen. De inschatting dat varen door het windpark in combinatie met het gezellige karakter van de Nacht en Ontij Race veel watersporters zou kunnen aanspreken, bleek juist.”

De turbines van Windpark Fryslân hebben een hoogte van 115 meter. De hoogste tiphoogte van de rotoren is 180 m, de laagste is 50 m boven de waterspiegel. Het windpark bestaat uit 89 turbines van 4,3 megawatt (MW) en produceert op jaarbasis 1,5 terawattuur* (1.500.000 megawattuur). Dit is ongeveer 1,2% van het Nederlandse elektriciteitsverbruik en komt overeen met het verbruik van ongeveer 500.000 huishoudens. Het windpark is vanaf 2021 operationeel. De volledige uitslag van de race wordt gepubliceerd op www.windmillcup.nl