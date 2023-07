Win een ballonvaart voor twee personen! De lucht in tijdens de 36e Friese Ballonfeesten - Joure

JOURE - Dit jaar vinden voor de 36e keer de Friese Ballonfeesten plaats in 'Ballooncity' Joure. Vanaf aanstaande woensdag 26 juli vormt Joure vijf dagen lang het decor voor het grootste ballonfestival van Nederland, dat ook nog eens gratis toegankelijk is.

Elke avond gaan zo'n veertig prachtig gekleurde ballonen de lucht in. Vijf dagen achter elkaar met familie en vrienden de ogen uitkijken terwijl de heteluchtballonnen opstijgen. Voor, tijdens en na het opstijgen is er veel vermaak op de Nutsbaan. Vervelen is er niet bij.

De 36e editie van de Friese Ballonfeesten wil je niet missen. En al helemaal niet wanneer je het ook nog eens in de ballonmand met uitzicht op het prachtige Friese landschap mee kunt maken. Die kans maak je als je meedoet aan onze winactie. Als mediapartner van het ballonfestival mag Ying Media, uitgever van onder andere GrootDeFryskeMarren, GrootHeerenveen, GrootSneek en GrootBolswardIJsselmeerkust, een ballonvaart voor twee personen verloten.

Stuur een mail met je naam, adres en telefoonnummer naar info@yingmedia.nl Doe dit uiterlijk dinsdag 25 juli voor 12 uur om kans te maken op de ballonvaart voor twee personen. De prijs wordt onder de inzenders verloot. De winnaar krijgt persoonlijk bericht en zal online bekend worden gemaakt. (Let op, om ballon te varen moet je minimaal 1.30 meter hoog zijn. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd en de prijs kan niet in geld worden uitgekeerd.)

Wil je zeker zijn van een prachtige ballonvaart tijdens de 36e Friese Ballonfeesten, ga dan naar www.ballonfeesten.nl/ballonvaart-boeken