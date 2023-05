Wimpel van Heeg

HEEG- Vanuit de evenementen in Heeg zijn de handen ineen geslagen om het dorp een feestelijke uitstraling te geven tijdens de activiteiten. Door middel van een bijdrage van de ondernemers vereniging Heeg is een wimpel gemaakt.

Het ontwerp van de wimpel is geïnspireerd op zo’n 130 kleurplaten van de kinderen van de basisscholen. Zwemmende palingen, zeilboten en feestelijke kleuren zijn in het ontwerp terug te vinden. De wimpel is bij alle woonadressen en bedrijven bezorgd. De organisaties van de evenementen dat Heeg er feestelijk bij staat tijdens de diverse activiteiten. Dit was tijdens Heechspanning al te zien!