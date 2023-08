Wim Daniëls te gast bij Vereniging Historisch Sneek

SNEEK - De Vereniging Historisch Sneek bestaat 25 jaar. Dit mag voor een historische vereniging wellicht niet zo’n hoge leeftijd zijn, er is genoeg aanleiding om er aandacht aan te besteden. De VHS is 25 jaar geleden gestart door een groepje verzamelaars. Inmiddels kent de vereniging rond de 1100 leden.

Voor de leden, maar ook voor collega historische verenigingen uit de Zuidwesthoek en andere relaties, organiseert de VHS zaterdag 2 september om 14.00 uur een speciale jubileumbijeenkomst in de Martinikerk. Twee sprekers zullen hun licht laten schijnen over ontwikkelingen in de middenstand.

Henk van der Veer, kenner van Sneek en de Sneker geschiedenis, doet dat met de lokale en naar verwachting ook poëtische blik. Wim Daniëls is bekend van diverse televisieprogramma’s, zoals “Het Dorp” (samen met Huub Stapel) en 'Nederland op film'. Hij zal het onderwerp vanuit een wat breder perspectief benaderen. De middag wordt opgeluisterd met muzikale intermezzo’s en ook zal het jubileumnummer van het kwartaalblad 'De Waag' worden gepresenteerd.