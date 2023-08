Wil jij de gemeente helpen met de veiligheidsmonitor?

SNEEK- Heb je last van rommel op straat? Hinder van buren of rondhangende jongeren? Is er bij jou ingebroken? Dit zijn enkele vragen die een aantal inwoners krijgen door de Veiligheidsmonitor. Zij krijgen een uitnodiging per brief. Als je een brief hebt ontvangen, wil je ons helpen en de vragenlijst invullen?

Wat is de veiligheidsmonitor?

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen, en het optreden van gemeente en politie. In de gemeente Súdwest-Fryslân voert I&O Research het onderzoek uit. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners die een brief krijgen meedoen aan het onderzoek. Want als iedereen meedoet krijgen we een goed beeld van de veiligheid in onze gemeente.

Onderzoek gemeente Súdwest-Fryslân

Hier start het onderzoek rond 22 augustus. De gemeente verwacht de resultaten in maart 2024. Het onderzoek maakt ook onderdeel uit van een landelijk onderzoek. SWF gebruikt de uitkomsten van dit terugkerende onderzoek bij het verbeteren van ons veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door I&O Research. Het onderzoek is al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd.

Hoe kan ik meedoen?

Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uitnodiging om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. Als je geen brief hebt gekregen kun je niet meedoen.

Heb je wel zorgen, wensen of ideeën? Of wil je contact met ons over veiligheid? Neem dan contact op via 14 0515. Of doe een melding van overlast.