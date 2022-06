Wijngist als bijproduct van de brouwerij

Het wordt gefilterd uit het hoofdproduct en wordt apart opgeslagen. Deze stof heet wijngist en is een bijproduct dat ontstaat tijdens het maken van drank. Dit bijproduct is erg geschikt als onderdeel van het rantsoen van varkens. In dit artikel leggen we alles uit over wijngist als bijproduct en als veevoer!

Wijngist als veevoer

Het bijproduct wijngist bestaat dus vooral uit reststromen van de wijnproductie. Omdat het product als basis veel alcohol bevat is het energiegehalte erg hoog. Ook komen er veel soorten eiwitten voor in het product. Dit maakt het ideaal voor als onderdeel van het rantsoen van een varken. Daarnaast is wijngist als bijproduct relatief betaalbaar omdat het natuurlijk anders niet wordt gebruikt. De stof kan niet in grote hoeveelheden gebruikt worden als onderdeel van het bestaande rantsoen maar dient als waardevolle toevoeging in niet te grote hoeveelheden.

Wij raden het aan om wijngist te gebruiken als voedingsstof voor varkens in de veeteelt industrie. Er zijn verschillende soorten varkens in deze industrie. Voor gespeende biggen tot 25kg is het mogelijk om 2% van het totale rantsoen uit wijngist te laten bestaan. Voor vleesvarkens tussen de 25kg en 50kg is maximaal 6% aangeraden en vleesvarkens boven de 50kg mogen een max. van 10%. Zeugen mogen een max. van 15%. Deze percentages gelden op basis van het totale rantsoen in een uitgebalanceerd dieet.

Kies je ervoor om wijngist te bestellen, dan wordt het in een vloeibare vorm geleverd door middel van een tankwagen. De gist dient opgeslagen te worden in een zuurbestendige silo of bunker. De stof dient regelmatig geroerd te worden en de opslagplek gereinigd. De stof kan opgeslagen blijven voor een periode van maximaal 4 weken. Het is een goede en betaalbare aanvulling tot op het bestaande rantsoen van je veevoer! Meer weten? Hier lees je alles over het bijproduct wijngist van de brouwerij.

Bijproduct zoals wijngist bestellen

Omdat het voer natuurlijk moet gebruikt worden voor het vee moet het compleet voldoen aan de geldende wet- en regelgevingen. Op deze manier weet je dat het compleet veilig. De bijproducten aangeboden bij Looop bieden een goede aanvulling op het bestaande rantsoen van je veevoer door gebruik te maken van bijproducten in de levensmiddelenindustrie!

De bijproducten aangeboden bij loop bevatten de nodige certificaten zoals het onderzoeken van de producten op pesticiden, herbiciden en insecticiden volgens de GMP+ FSA-norm. Onze producten zijn non-GMO en dus volledig veilig om te gebruiken als aanvulling. Als je op zoek bent naar een bijproduct zoals wijngist voor je veevoer, dan kan je goed terecht bij Looop. Waar komt de naam Looop vandaan? Hier lees je er meer over.