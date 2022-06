Wijngaard Thaborhoeve vraagt vrijwilligers om druivenranken te ‘ontbladeren’

TIRNS- “De druivenstokken groeien lekker hard en het is weer tijd om te ontbladeren, zodat de druiven nog meer zon kunnen krijgen”, aldus een oproep van Pieter en Marrit van de Thaborhoeve in Tirns.

“We hebben twee momenten gepland om dit te doen. Woensdagmiddag 6 juli van 13.00 tot 17.00 uur met als afsluiting natuurlijk een lekker hapje en wijntje van de oogst van vorig jaar.

Zaterdag 16 juli van 10.00 tot 16.00 uur, we starten natuurlijk met koffie en gebak, voor lunch wordt gezorgd en we eindigen de middag met een hapje en wijntje van de oogst van vorig jaar. Lijkt het je ook leuk om een dagje mee te helpen, wees dan zeker welkom. Je kunt je aanmelden via info@thaborhoeve.nl, bellen mag natuurlijk op 06-12 81 08 05.”