Wijkvereniging De Spil bestaat halve eeuw

De feestelijke opening is zaterdag 21 januari. Aanvang van het openingsprogramma is die dag om 19.30 uur. Entree is gratis.

In de papieren GrootSneek van december jl., interview met Ronald Postma voorzitter van de Jubileumcommissie, zie ook de digitale versie van de krant: https://issuu.com/yingmedia/docs/gs2212_december2022_issuu