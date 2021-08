“Wij willen laten zien wie Bentacera is en wat wij als werkgever te bieden hebben"

SÚDWEST-FRYSLÂN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor! Maak kennis met Bentacera!

“Wij willen geïnteresseerden laten zien wie Bentacera is en wat wij als werkgever te bieden hebben. Daarnaast vinden wij het Werkfestival een prachtig initiatief waar wij als bedrijf graag een bijdrage aan willen leveren. De dag is voor ons geslaagd als geïnteresseerden die ons hebben gezocht, enthousiast zijn geworden van Bentacera!”

Hoe gaan jullie de bezoekers enthousiasmeren?

“Ze gaan zien wie wij zijn als Bentacera, wat wij zoal doen (verschillende vanuit disciplines) in een prettige werkomgeving. Bentacera is een prachtig bedrijf met bevlogen medewerkers. Wij proberen in alles de menselijke maat centraal te zetten (een juiste balans werk/privé, persoonlijke ontwikkelmogelijkheden).

Wat vind jij het allerleukste, bijzonderste of mooiste aan jouw vak?

“Het persoonlijke contact zowel intern als extern. Daarbij vind ik het fijn om samen te werken met collega’s en derden. Als accountant zijnde heb je natuurlijk wat met cijfers, maar er komt veel meer bij kijken. Uiteindelijk ben je de klant op allerlei gebieden aan het ontzorgen. Zelf fungeer ik als een soort van financiële huisarts die veel zaken zelf kan oppakken, maar ook vaak doorverwijst naar een specialist.”

Wat is een leuk/grappig/interessant verhaal of nieuwtje over jouw bedrijf wat veel mensen nog niet weten, maar wel noemenswaardig is?

“We zijn veel meer dan een traditioneel accountantskantoor. We hebben veel verschillende disciplines zoals aan- en verkoop van bedrijven, data-analyse, financieringen, echtscheidingsbemiddeling, pensioenadvisering, HRM advies, interim werkzaamheden bij bedrijven, procesoptimalisatie, rendementsverbetering etc. Op social media zie je ook regelmatig blogs van collega’s voorbij komen. Ik nodig je uit om ons te volgen!”

Hegedyk 7, 8601 ZR Sneek | www.bentacera.nl www.werkenbijbentacera.nl

Ook met jouw bedrijf in de schijnwerpers? Ga dan naar www.werkfestivalswf.nl en meld je bedrijf aan!

Benieuwd naar de deelnemende bedrijven uit Súdwest-Fryslân?