Wielrenner Leon Brinksma zoekt piloot

SNEEK- Leon Brinksma, de Flits van Snits, zoek voor het komend weekend nog een piloot om mee te kunnen doen aan de Special Olympics in Twente.

“Ik ben dringend op zoek naar een piloot met een amateur licentie die met mij wil fietsen”, aldus Leon. Het evenement is in het Fanny Blankers Koen Stadion in Hengelo.

Voor meer info: https://frysketandem.nl/