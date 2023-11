Wie wordt de nieuwe Jeugdprins(es) en wie wordt de nieuwe Prins(es) Carnaval?

SNEEK - Het bovenstaande is altijd de grootste vraag bij Carnavalsvereniging CV De Oeletoeters in deze tijd van het jaar, voorafgaand aan de tiende en de 'ellefde' november. Op vrijdag 10 november om 20.11 uur weten we in ieder geval wie Prinses Djenna de Eerste zal opvolgen, want dan wordt de nieuwe Jeugdprins(es) bekend gemaakt, na een ongetwijfeld weer spectaculaire opkomst.