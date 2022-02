Wie wordt de eerste kinderburgemeester van Súdwest-Fryslân?

SNEEK-Op vrijdag 18 februari vindt de 3e Kinderconferentie plaats in de gemeente Súdwest-Fryslân. Zo’n 60 leerlingen uit groepen 7 en 8 van basisscholen uit de hele gemeente gaan aan de slag met thema’s die voor hen belangrijk zijn. Ook wordt die dag bekend gemaakt wie de eerste kinderburgemeester van gemeente Súdwest-Fryslân wordt.

Maar liefst 34 kinderen solliciteerden naar deze functie. En 18 kandidaten kwamen uit de eerste selectie en deden op 28 januari mee aan de sollicitatiemiddag. Tijdens deze middag maakten zij uitgebreid kennis met het burgemeesterschap en de gemeentepolitiek. Aan de hand van gemaakte opdrachten keek De Kleine Ambassade toe wie van de kinderen het meest geschikt lijken voor de nieuwe functie als kinderburgemeester en team.

Op vrijdagmiddag 18 februari worden zij officieel geïnstalleerd door Burgemeester de Vries.

Live meekijken

Je kan het allemaal live volgen via Teams van 14.00 uur tot 15.00 uur.

Spelregels voor de kijkers:

Zet je microfoon en camera uit. Reageer alleen via de chat op de presentaties.

Wij verzamelen de reacties en geven deze door aan de voorzitters en de kinderen.

We gaan er weer een mooie dag van maken. Tot vrijdag 18 februari!

Kinderconferentie

De hele dag staat in het teken van de derde Kinderconferentie. De kinderen zijn aan het woord.

“Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen fijn en veilig kunnen spelen bij speelplekken?” en “Wat heb je vooral geleerd tijdens de Coronaperiode?”, zijn voorbeelden van vragen waar de kinderen met elkaar over in gesprek gaan. Aan het einde van de dag presenteren de kinderen hun conclusies en adviezen aan Burgemeester de Vries, Wethouder de Man, raadsleden, ambtenaren en andere betrokkenen.