Wie was timmerman B. de Jonge? Antwoord komt uit gemeentearchief CHC De Tiid

“De timmerman heet Bene de Jonge en werd geboren op 10 september 1883 te Kuinre. Op 27 februari 1905 werd hij ingeschreven in het bevolkingsregister van Sneek, als beroep werd timmerman genoteerd. Hij trouwde op 22 augustus 1908 in Sneek met Lolkje Wielsma (geboren 16 februari 1887 te Almenum), ook in de huwelijksakte staat het beroep timmerman genoteerd.

Ze kregen 3 kinderen: Wiggertje Gesina, Jacob Rintje en Rintje Cornelis en woonden o.a. aan de Verlengde Westersingel 122, Rozenstraat 5 en Tsjomme Wiardaleane.

In 1978 is dhr. De Jonge overleden op 95-jarige leeftijd.

Het pand Grootzand 72 was eigendom van de familie M.J. Houwink

In 1826 begon het dhr. G. Houwink in dit pand een handelszaak in Glas- en Verfwaren. Op de website van het het Fries Scheepvaart Museum is een afbeelding terug te vinden van een tegeltableau van het 100-jarig bestaan van glashandel Houwink in 1926. (Objectnummer FSM-1989-596). (Niet downloadbaar). Een van de huizen op dit tableau wordt benoemd als Grootzand 72 te Sneek. Bijgevoegd nog een afbeelding van Grootzand 72 uit een jubileumboekje van het 100-jarig bestaan N.V. Noordelijke Glasfabriek M.J. Houwink – Sneek.

Of Bene de Jonge ook in dienst was van de firma Houwink heb ik niet uit bronnen bij het gemeentearchief kunnen achterhalen.

