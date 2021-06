Wie mist horloge?

SNEEK-Van de afgebeelde combinatie sieraden vermoedt de politie dat ze van diefstal afkomstig zijn. Het betreffen een horloge en armband van het merk 'Buddha to Buddha'.

“Wie herkent deze (combinatie van) sierraden? We komen graag in contact met de eigenaar. Ben of ken je die? Bel ons op 0900-8844, o.v.v. zaaknummer 2021137368”, vraagt politie Sneek e.o.