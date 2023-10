Wie mist hoeveelheid koper?

“Mist u koperen leidingen/kabels of ziet u op onderstaande foto’s koper wat mogelijk van u kan zijn? Dan komen wij graag met u in contact. Dit kan via 0900-8844, onze sociale mediakanalen, aan een politiebureau of via de volgende link www.politie.nl/buurtonderzoeken/sneek.html met als zaaknummer: 2023249782”, aldus de politie.