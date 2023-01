Wie maakt de langste houten trein?

SNEEK- Kinderen kunnen uren spelen met houten treinen. Met alleen een locomotief of extra lange trein. Tijdens de Kleine Houten Treinen Competitie wordt het laten rijden van de langste trein beloond met een eigen houten locomotief. Op 4 en 5 februari in het Modelspoor Museum.

Elke vakantie zijn de houten treinen op de baan van KidsProject weer een groot succes. Terwijl de ouders koffie drinken, laten de kinderen hun fantasie de vrije loop. Dat levert heel veel mooi speelplezier op. Op 4 en 5 februari staat een deel van het KidsProject weer in het Modelspoor Museum. Dan wordt de Kleine Houten Treinen Competitie gehouden. Doel is om een zo lang mogelijke houten trein een stuk te laten rijden. Daarbij moet alles op de rails blijven en mogen er geen wagens afhaken. Voor de maker van de langste rijdende trein is er een fraaie doos met houten treinen. Het is een echte competitie Foto. Deelname is mogelijk voor kinderen tot en met 7 jaar met een geldig toegangsbewijs. En voor elke kind is er een leuke houten attentie.

Van dinsdag t/m vrijdag is het museum geopend van 13.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 10.30-17.00 uur en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Maandag is het museum gesloten. Het museum zit in het station van Sneek en is goed bereikbaar met de auto, bus en trein. Alle informatie is ook op www.modelspoormuseum.nl te vinden.