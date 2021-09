Wie is de eigenaar van stalen boot?

Op donderdag 2 september 2021 heeft Handhaving in het water tussen de Jister en de Simmerkrite in Heeg een stalen boot van ongeveer 4 meter gevonden waarvan de eigenaar/houder onbekend is. De boot is van staal, aan de buitenkant blauw van kleur met een rode rand. De boot lag volledig onder water, maar is nog in goede staat. Ben jij of ken jij de eigenaar van deze boot? Bel dan naar 14 0515 en vraag naar team Handhaving.