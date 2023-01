Wie heeft meegedaan aan de Hel van '63? Het Schaatsmuseum in Hindeloopen zoekt u!

HINDELOOPEN- Wie heeft meegedaan aan de Hel van '63? Nee, niet de film..., maar de echte Hel van '63, de Elfstedentocht. Het maakt niet uit of je de tocht hebt uitgereden of niet. Het Schaatsmuseum in Hindeloopen wil al deze mensen namelijk bij elkaar brengen voor het 60-jarige jubileum van de Tocht.

De oproep geldt voor iedereen die heeft meegedaan aan de tocht. En het maakt niet uit of je de barre tocht hebt volbracht of niet.

Normaal is de officiële reünie van Het Schaatsmuseum in Hindeloopen alleen bedoeld voor wedstrijdrijders. Maar nu de Hel van '63 het 60-jarige jubileum viert, zijn er nog maar een paar wedstrijdrijders over. Om die reden wil Het Schaatsmuseum dit keer iedereen die mee heeft gedaan uitnodigen.

Reünie woensdag 18 januari

"Het zou wel eens kunnen dat er fantastische verhalen boven komen", zegt Wilt Kelderhuis, van de Vrienden van Het Schaatsmuseum. "De tochtrijders staan normaal gesproken niet vooraan als een tocht aandacht krijgt." Daarom denkt Kelderhuis dat sommige verhalen nog niet eerder zijn opgetekend.

De informele reünie is op woensdag 18 januari in Het Schaatsmuseum in Hindeloopen. Aanmelden hoeft niet, maar kom wel op tijd want de organisatie weet niet hoe druk het wordt.

Bron: Omrop Fryslân