Wie biedt Belgische Joséphine of Italiaanse Gabriele een gezellig thuis in Sneek?

Sneek – Eind augustus maken tientallen uitwisselingsstudenten van over de hele wereld hun droom waar door een periode van drie tot tien maanden ondergedompeld te worden in de Nederlandse cultuur, taal en tradities. De scholieren wonen bij Nederlandse gastgezinnen en gaan naar de middelbare school. Wordt u gastgezin voor één van deze studenten en biedt u hun een warm thuis? In het voortgezet onderwijs in Sneek, waar internationalisering een steeds belangrijker thema wordt, zijn de studenten welkom.

Een culturele uitwisseling is niet alleen een avontuur voor de buitenlandse scholier, ook het gastgezin leert over de cultuur die een buitenlandse scholier meebrengt! Zo hoef je niet ver te reizen om de wereld te ontdekken. Je kunt de wereld in huis halen met een Braziliaanse of Franstalige Belgische uitwisselingsstudent of misschien past een scholier uit Thailand of Duitsland beter bij u!

Uitwisseling naar Nederland

Nederland blijkt steeds populairder te worden als ‘high school’ bestemming. Nederland wordt gezien als een veilig en gastvrij land. Het High School Holland programma groeit, voor een aantal studenten die eind augustus naar Nederland komen zijn wij nog op zoek naar een enthousiast gastgezin dat deze studenten een warm thuis kan bieden voor drie, vijf of tien maanden. Je kunt dus gastgezin worden voor een korte periode, maar ook voor het hele schooljaar. Lijkt het u leuk om dit fantastische avontuur aan te gaan met een uitwisselingsstudent?

Wie zijn de internationale scholieren?

Er komen uitwisselingsstudenten van over de hele wereld naar Nederland, uit maar liefst twintig verschillende landen. Zo ook de Franstalige Joséphine uit België, zij gaat elke week naar de scouting en is vaak te vinden op de tennisbaan. De humoristische Gabriele uit Italië zal ook naar Nederland komen. Hij creëert zijn eigen muziek op de piano en gitaar en luistert graag naar rockmuziek. Maar ook de artistieke Kampirada uit Thailand en de Slowaakse Tereza zijn erg nieuwsgiering naar Nederland en zouden graag Nederlands leren door een tijdje in Nederland te wonen. Gaat u met één van hen ons land verkennen of bent u nieuwsgierig geworden naar de andere buitenlandse studenten? Bezoek de website om kennis te maken met alle studenten die deze zomer naar Nederland komen.

Ervaringen

Menig gastgezin ging u al voor in dit avontuur. Zoals bijvoorbeeld de familie van Rengs, zij waren gastgezin van de Braziliaanse João Pedro. “Het doet ons goed om iemand de kans te geven dit avontuur aan te gaan. Wij zagen dit als een mooie kans voor de kinderen. Zij kunnen veel van deze culturele uitwisseling leren.” Ook de familie van Berkel had een fantastische ervaring met de Italiaanse Naima. “Het klikte vrijwel meteen, de meiden hebben onderling dezelfde humor! Het was wel wat drukker met een extra dochter erbij.” Zo vertelde de Amerikaanse Willa over haar ervaring in Nederland bij een gastgezin. “Ik maak het echte Nederlandse leven van dichtbij mee. Tegelijkertijd leert mijn gastgezin ook veel over mijn cultuur en gewoontes. Het is dus een echte uitwisseling!”

Wie biedt een Internationale uitwisselingsstudent een thuis?

Jong of wat ouder, alleenstaand of een gezin met kinderen? Iedereen met de juiste intenties kan gastgezin zijn in de ogen van Travel Active.

Gedurende de uitwisseling worden het gastgezin en de student begeleid door een Local Coordinator. Deze begeleider is de steun en toeverlaat van scholier en gastgezin. Ook helpt de Local Coordinator met de kennismaking van de Nederlandse cultuur, onder meer door lokale tripjes te organiseren. Travel Active organiseert evenementen voor scholieren en gastgezinnen, zodat zij elkaar leren kennen en ervaringen kunnen uitwisselen. Gastgezin zijn voor een buitenlandse scholier is op vrijwillige basis. Het gastgezin voorziet in kost en inwoning. De overige kosten zijn voor rekening van de scholier of Travel Active.

Bent u nieuwsgierig geworden naar de andere buitenlandse scholieren en/of het High School Holland programma? Neem voor meer informatie contact op met het High School Holland team via highschoolholland@travelactive.org, bel gerust naar 085 222 4810 of bezoek de website.