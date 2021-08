Wetterskip zet extra pompen in bij Woudsend

WOUDSEND- Het Friese Wetterskip zet extra pompen in om het water bij Woudsend weg te halen. Volgens het Wetterskip is er in enkele uren 80 tot 90 millimeter water gevallen. Zoveel valt normaal in een hele maand.

Medewerkers van het Wetterskip hebben zondag drie noodpompen in het dorp geplaatst, om het water sneller de omliggende meren en sloten in te krijgen.

Gemalen draaien op maximale capaciteit

Het Wetterskip had al rekening gehouden met de extreme regenval. De Friese poldergemalen draaiden al sinds zaterdag op maximale capaciteit. Daarmee is de waterstand in de polders naar beneden gebracht, zodat er meer water kon worden opgevangen.

Om nog meer water op te vangen, is voor het weekend al het waterpeil in de Friese boezem naar beneden gebracht, meldt het Wetterskip. De boezem is het stelsel aan meren, sloten en kanalen.

Het hooglandgemaal in Stavoren is zondag aangezet om het overtollige water het IJsselmeer in te pompen. "We blijven de aankomende uren en dagen alert", meldt het Wetterskip.