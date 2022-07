Wetterskip verhoogt waterpeil in de Friese boezem

It wetterskip laat dagelijks zes miljoen kub water uit het IJsselmeer de Friese boezem in stromen. Zo'n 2,5 miljoen kub hiervan wordt gebruikt om het watersysteem door te spoelen om de verzilting in Noord-Fryslân tegen te gaan. Groningen krijgt ook water uit het IJsselmeer; hierbij gaat het om één miljoen kub.