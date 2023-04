Wetterskip verhoogt boezempeil opnieuw tijdelijk voor rietgroei

Het is de bedoeling dat de natuur hiervan profiteert. Een tijdelijk hoger peil is goed voor het waterleven en de bescherming van oevers doordat het de rietgroei stimuleert. In de tweede helft van februari is op dezelfde manier het boezempeil gedurende twee weken verhoogd.

De Friese boezem is het aaneengesloten stelsel van meren, kanalen en vaarten in de provincie. Hiervoor geldt een vast streefpeil van 52 centimeter beneden NAP. In 2021 is besloten dat hiervan in de winter en het vroege voorjaar gedurende enkele weken mag worden afgeweken.

Dit kan alleen als er geen grote regenval wordt verwacht en de spuimogelijkheden gunstig zijn. De komende periode wordt de afvoer van water via het Lauwersmeer en de Waddenzee verminderd. Bij Harlingen wordt wel gespuid, om de zoutgehaltes in het binnenwater laag te houden.

Bron: Wetterskip Fryslân