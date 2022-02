Wetterskip Fryslân zet Woudagemaal in

LEMMER- In verband met de grote hoeveelheid regen van de afgelopen dagen, in combinatie met gestremde afvoer via het Lauwersmeer, wordt het Woudagemaal bij Lemmer vanaf gisteren aangezet. Het Woudagemaal ondersteunt het Hooglandgemaal nu bij het bemalen van de Friese boezem (het aaneengesloten stelsel van meren, kanalen en vaarten) en draait in elk geval tot en met donderdag dag en nacht door.